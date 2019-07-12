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12.07.19 19:22

17 июля Порошенко будет с визитом в Страсбурге. Никаких повесток от любых следственных органов он не получал, - пресс-служба

Пресс-служба "Европейской Солидарности" сообщает, что в течение всех дней до завершения избирательной кампании, включая выходные, лидер партии Петр Порошенко вместе с представителями своей команды - кандидатами в народные депутаты от "Европейской Солидарности" - находятся в ежедневном избирательном туре, график которого был согласован заранее.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы. 

В частности, график Петра Порошенко предусматривает 17 июля его визит в Страсбург (Франция), поскольку именно в эти дни Европейский парламент выбирать руководство Европейского Союза.

Лидер "Европейской Солидарности" получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились также заранее. В ходе встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый Президент Украины намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении Российской Федерации, а также вопрос о необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму .

Кроме того, пресс-служба "Европейской Солидарности" отмечает, что лидер партии Петр Порошенко состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от любых следственных органов. Единственным источником информации о существовании такого документа является соратник Виктора Януковича Андрей Портнов, который по негласной согласия руководства Офиса президента осуществляет незаконное "кураторство" над Государственным бюро расследований.

С 22 июля Петр Порошенко будет находиться в Киеве на своем рабочем месте.

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