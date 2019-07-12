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12.07.19 19:40

Итальянский суд инициирует дело против нардепа Маткивского, свидетеля в деле нацгвардейца Маркива, который сейчас находится в Италии

Суд в г. Павия (Италия) решил направить запрос на открытие уголовного производства в отношении бывшего сослуживца военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива - народного депутата Украины Богдана Маткивского. Он присутствовал на оглашении приговора Маркиву и сейчас находится в Италии.

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Об этом сообщил в Facebook глава Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд решил также направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Украины Богдана Маткивского", - написал Городецкий.

Итальянский суд инициирует дело против нардепа Маткивского, свидетеля в деле нацгвардейца Маркива, который сейчас находится в Италии 01

В постах других пользователей указано, что Маткивский служил в Батальоне имени генерала Кульчицкого вместе с Маркивым в 2014 году.

Сам Маткивский присутствовал на заседании суда, который огласил приговор Маркиву в пятницу, 12 июля. Он прокомментировал в Facebook: "Борьба будет продолжена! Украина своих не бросает!".

Итальянский суд инициирует дело против нардепа Маткивского, свидетеля в деле нацгвардейца Маркива, который сейчас находится в Италии 02

Кроме того, как сообщил Городецкий, после оглашения приговора стало адвокату Маркива Рафаэлле Делла Валле стало плохо. Ему пришлось вызвать скорую помощь.

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Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

Прокуроры считали гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергала эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

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Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года.

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