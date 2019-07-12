С начала суток 2 воинов получили боевые травмы, зафиксировано 9 вражеских обстрелов, в т.ч. с применением минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

вблизи Лебединского с направления Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета;

возле Новотроицкого с направления Докучаевска - из миномета калибра 82 мм;

на окраине Водяного с направления Ужовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Павлополь с направления Украинского - из миномета калибра 120 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:

вблизи Зайцево с направления Горловки - из противотанкового ракетного комплекса;

возле Травневого с направления Гольмовского - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета;

дважды на окраине Новолуганского с направления Доломитного и Байрака - из минометов калибра 120 мм;

в районе населенного пункта Новоалександровка с направленис Калинового - из миномета калибра 82 мм.

Вследствие вражеских обстрелов 2 военнослужащих получили боевые травмы. На обстрел со стороны вооруженных формирований РФ наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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11 июля вооруженные формирования РФ 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Факты беспокоящего огня противника зафиксировано вблизи населенных пунктов Тарамчук, Широкино, Новоселовка Вторая, Пески, Пищевик, Марьинка, Гнутово, Водяное, Чермалык, Лебединское, Новомихайловка, Березовая, Новолуганское, Зайцево, Луганское и Светлодарск.

11 июля в районе проведения ООС представителями Национальной полиции и Национальной гвардии из состава Объединенных сил раскрыли 2 факта тяжких телесных повреждений, 6 краж, 2 факта незаконного оборота огнестрельного оружия и 12 фактов незаконного обращения с наркотическими веществами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований РФ задержан 1 человек. Выявлено 29 административных правонарушений.

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Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехало более 22 000 человек и 2 500 транспортных средств. 22 400 человек и 2 500 транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. 36 лицам было отказано в пропуске через линию разграничения.