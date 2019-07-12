"Вакханалия любви к Украине", - российские пропагандисты провели сами с собой телемост "Надо поговорить"

Программа длилась 2 часа с перерывами на рекламу, сообщает Цензор.НЕТ.

В ней приняли участие российский режиссер Владимир Меньшов, финансировавший присутствие оккупантов на Донбассе, актриса из сериала "Сваты" Маргарита Шубина, певцы Кай Метов и Джанго, а также другие деятели культуры, искусства и спорта РФ, преимущественно почтенного возраста.

Из Киева в московскую студию приехала актриса Лидия Чащина, по скайпу включился музыкальный продюсер Юрий Фалеса.

Эфир, первоначально заявленный как прямой, вышел в записи: программу сначала показали на Урале, а после - в европейской части России.

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"На телеканале "Россия" вакханалия любви к Украине, просто экстаз , в припадке "улыбок и счастья" Малахов и Ситтель уже мироточат, смотреть на это страшно. На том же канале пять лет орали про жидобендеровцев , оскорбляли целый народ, издевались над украинским языком, национальными героями и национальными символами и праздниками- а теперь визжат о любви", - написала в Facebook актриса, редактор радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина.

"Пытаясь справиться с бешенством, спрашиваю себя: что они там задумали? Телефонный разговор с Зеленским (ведущие подчеркивают - "по украинской инициативе"), попытка всерьез провести телемост с украинским (пусть и пропутинским) каналом, радикальная смена не просто риторики, а чисто оруэлловская отмена целого исторического периода в пять лет. И тут же винтят крымских татар на Красной площади, держат в заключении моряков, заложников, Сенцова, военнопленных . В Украине выборы через неделю", - пишет Ларина.

По мнению актрисы, что бы ни придумали московские хитроумные стратеги, "отвратительно то, во что они превратили свой народ, которым можно манипулировать, как стадом, куда пастух укажет, туда и пойдут".

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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".