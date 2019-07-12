Группа лиц во главе с депутатом Киевсовета Назаренко захватила аварийное общежитие в Киеве, - трест "Киевгорстрой-2"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Треста.

В сообщении отмечается: "В преддверии выборов до Верховного совета, депутат Киевсовета Назаренко В. перешел от угроз к действиям.

25 июня при его непосредственном участии и под личным руководством с угрозой применения Назаренко пистолета, группа неизвестных лиц совершила рейдерский захват аварийного здания, который сопровождался уничтожением имущества предприятия, имущества охранной компании и грабежами.





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При этом, выехавшие на место преступления сотрудники патрульной полиции, манипулируя нормами права и угрожая незаконным арестом работников охранной компании ООО "Титан-2018", фактически обеспечили силовой захват здания неизвестными лицами в балаклавах и в одеже с логотипами "ВО СВОБОДА" и "ГО СОКОЛ"





Следственно-оперативная группа полиции, которая была вызвана работниками ООО "Титан-2018 " также бездействовала. Не был совершен осмотр места преступления, не взято объяснений от лиц, которые вызывали полицию, не задержано лиц что совершали противоправные действия: побитие окон первого этажа здания, разгром поста охраны, в следствии чего было уничтожено имущество компании (ноутбук, радиостанции и др.).

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И только после подачи соответственных заявлений с боку пострадавших были открыты уголовные дела

На кануне этих событий, "Киевгорстрой-2" неоднократно обращался в Соломенское управления полиции ГУ НП в г. Киеве с заявлениями о попытках силового захвата здания общежития под руководством депутата Киевсовета Назаренка, однако оперативной реакции со стороны правоохранителей не последовало.

Промедление со стороны правоохранительных органов и их невмешательство в сложившуюся ситуацию вокруг данного аварийного здания уже привело к совершению преступления - противоправного захвата имущества собственника.