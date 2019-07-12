ЦИК отказала в регистрации 17 наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ, имеющим гражданство РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Комиссия отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Решение принято в связи с тем, что указанные лица являются гражданами Российской Федерации, которые в соответствии с требованиями Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" не могут быть официальными наблюдателями", - говорится в сообщении.

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В то же время сегодня ЦИК зарегистрировала 658 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. А именно: 2 - от Иорданского Хашимитского Королевства, 4 - от Европейского Союза, 3 - от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), 3 - от Международной федерации либеральной молодежи (IFLRY), 51 - от Национального демократического института международных отношений, 595 - от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

Таким образом, отметили в ЦИК, по состоянию на 12 июля зарегистрированы 1 413 официальных наблюдателей: 58 - от 10 иностранных государств, 1 355 - от 15 международных организаций.

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