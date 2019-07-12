Зеленский и Филатов обсудили перспективы реконструкции Днепровского аэропорта

Так, глава государства отметил, что город-миллионник не может полноценно функционировать без аэропорта, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт ", - добавил Владимир Зеленский.

Благодаря государственно-частному партнерству в Днепре может появиться современный аэродром. Так, о готовности взяться за осовременивания терминала Днепровского аэропорта в свое время высказался известный украинский бизнесмен Александр Ярославский. Для этого необходимо, в частности, государственное финансирование аэродромного комплекса.

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"Днепр остается едва ли не единственным городом-миллионником, который не имеет современных воздушных ворот. Строительство аэропорта за пределами Днепра значительно уменьшит пассажиропоток не только в нашем городе, но и в соседних - например, Запорожье", - в свою очередь отметил Борис Филатов.

Напомним, электронную петицию с просьбой содействовать финансированию государством реконструкции действующего аэропорта или строительства новой взлетно-посадочной полосы Днепровского аэропорта на сайте главы государства было зарегистрировано еще в прошлом году. Обращение вступило более 25 тыс. Голосов и были рассмотрены тогдашним главой страны. В ответ на петицию было отмечено, что в 2019 году отдельной бюджетной программе в государственной смете предусмотрено 200 млн грн на проектирование аэропорта "Приднепровье" в Днепропетровской области. Однако деньги выделены не были.

После открытого обращения городского головы Днепра Бориса Филатова к Президенту Украины Владимира Зеленского 25 июня, по поручению Кабинета Министров Украины 200 млн грн на проектирование аэропорта в пос. Соленом были перераспределены на реконструкцию аэропорта в Днепре.





