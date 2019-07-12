Апелляцию на приговор Маркиву будет рассматривать не суд присяжных, а профессиональные судьи, - посол Украины в Италии Перелыгин

Об этом написал на своей странице в Facebook посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, информирует Цензор.НЕТ.

"Председатель суда не просто была растерянной или волновалась во время выступления, она глотала слова, ее голос дрожал, и все это указывает на то, что хотя бы для нее принятое решение было неубедительным", - написал Перелыгин.

Об этом же, по мнению дипломата, свидетельствует и то, что суд решил объявить мотивационную часть решения только через 90 дней - это максимальный срок, предусмотренный законодательством Италии.

"По моему мнению, на сегодняшний день у суда нет вообще никаких мотивационных объяснений, и именно поэтому (суд. - Ред.) взял максимальный срок для подготовки", - написал Перелыгин.

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"В течение более чем двух лет незаконного заключения Виталий демонстрирует такое мужество, твердость и патриотизм, что я уверен: о его поведении в итальянской тюрьме, как и о поведении наших политических заключенных в российских тюрьмам, мы все будем рассказывать нашим потомкам", - подытожил дипломат.





Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

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Прокуроры считали гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергала эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года.