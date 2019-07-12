На Волыни заместитель мэра одного из городов задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Чиновник требовал от предпринимателя 10 тыс. гривен взятки за предоставление разрешения на размещение на территории города МАФа без разрешительных документов. В случае договоренности заместитель городского головы обещал дальнейшее содействие им в получении официальных разрешительных документов на исполкоме горсовета.
Сегодня, 12 июля, чиновника задержали в служебном автомобиле во время получения 10 тыс. гривен взятки.
Взяточнику готовится объявление подозрения по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.