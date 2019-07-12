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12.07.19 22:03

На Волыни заместитель мэра одного из городов задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Оперативники Нацполиции разоблачили схему вымогательства взяток, организованную заместителем мэра одного из городов в Волынской области пребывающего по совместительству в должности секретаря горсовета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Волыни заместитель мэра одного из городов задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

Чиновник требовал от предпринимателя 10 тыс. гривен взятки за предоставление разрешения на размещение на территории города МАФа без разрешительных документов. В случае договоренности заместитель городского головы обещал дальнейшее содействие им в получении официальных разрешительных документов на исполкоме горсовета.

Сегодня, 12 июля, чиновника задержали в служебном автомобиле во время получения 10 тыс. гривен взятки.

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На Волыни заместитель мэра одного из городов задержан при получении 10 тыс. грн взятки, - Нацполиция 02

Взяточнику готовится объявление подозрения по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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