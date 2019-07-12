Общественное движение "Сила права" предлагает новый закон об информационной безопасности

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе движения.

В сообщении отмечается: "Проект Закона предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов с целью:

• исключить распространение мифов российской пропаганды, которые отрицают факт вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины;

• нивелировать возможность использования украинских СМИ для распространения пропагандистских материалов Кремля;

• повысить уровень осведомленности граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства о факте вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Внесение таких изменений будет способствовать повышению эффективности борьбы с угрозами национальной безопасности в информационной сфере и реализации суверенного права Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности в пределах международно признанного государственной границы, - отметил глава" СИЛЫ ПРАВА "Андрей Сенченко. - Надеемся, Президент внимательно отнесется к нашей инициативе и станет субъектом законодательной инициативы в этом сверхважном для страны и общества вопросе ".

Весь пакет документов, в том числе текст проекта Закона, доступный по ссылке.







