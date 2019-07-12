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12.07.19 22:40

Нацсовет промониторит показ на телеканале "112 Украина" фильма пропагандиста Стоуна об Украине

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обещает провести мониторинг показа фильма "Нерассказанная история Украины" пропагандиста Оливера Стоуна, анонсированного телеканалом "112 Украина".

нацсовет,трв

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт регулятора.

"Национальный совет делает акцент на особом внимании к вопросам защиты телерадиоинформационного пространства Украины, в частности, в вопросах отрицания территориальной целостности страны, разжигания в обществе вражды, пропаганды органов государства-агрессора и распространения недостоверной информации", - сказано в сообщении.

Регулятор отмечает, что будет осуществлять мониторинг анонсированного телеканалом "112 Украина" показа фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", который якобы станет "правдивым рассказом о событиях последних лет в Украине".

"При наличии нарушений норм Законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации" Национальный совет будет инициировать внеплановую проверку вещателя и применение соответствующих санкций, предусмотренных законодательством", - заявили в ведомстве.

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Ранее Министерство информационной политики заявило, что намерение телеканала "112 Украина" продемонстрировать пропагандистский телефильм Оливера Стоуна "Revealing Ukraine" ("Нерассказанная история Украины"), героями которого, в частности, являются председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и президент РФ Владимир Путин, содержит признаки угрозы для информационной безопасности Украины.

По убеждению МИП, появление в эфире украинского телеканала откровенно пропагандистского фильма является очередным этапом масштабной антиукраинской кампании государства-агрессора, направленная на дискредитацию Украины в мире, подрыв национального единства и провокации внутринациональных конфликтов и вражды внутри Украины.

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С целью защиты информационного суверенитета Украины и противодействия внешним негативным воздействиям МИП призвал все компетентные органы, в частности, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и Службу безопасности Украины предоставить квалификацию действиям телеканала "112 Украина" и безотлагательно принять соответствующие меры.

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