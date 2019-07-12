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12.07.19 22:57

Украина и Северная Македония подписали соглашение о безвизовом режиме

Украина и Северная Македония заключили соглашение о безвизовом режиме на постоянной основе.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сегодня вместе с министром иностранных дел Республики Северная Македония Николой Димитровым посол Наталья Задорожнюк от имени правительства Украины подписала чрезвычайно важное межправительственное соглашение о безвизе на постоянной основе. Больше нет необходимости пролонгировать существующее соглашение ежегодно", - говорится в сообщении посольства Украины в Северной Македонии.

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Напоминаем, в марте Порошенко подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Северной Македонии.

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