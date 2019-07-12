Супрун выступила против принудительной химической кастрации педофилов

Поддержавшие закон о принудительной химической кастрации педофилов депутаты стали жертвами предвыборной манипуляции. Об этом и.о. главым Минздрава написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина станет первым государством в мире, превратившим лечение в наказание", - написала Супрун.

"Педофилия действительно является психической болезнью. Ее действительно лечат химической кастрацией, но только в комплексе с другими методами лечения. Депутаты же проголосовали за то, чтобы сделать химическую кастрацию методом наказания всех людей, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Не все, кто совершают такие преступления, имеют психическую болезнь. Исследования показывают, что только половина таких преступлений совершена педофилами. Поэтому Украина будет принудительно делать химическую кастрацию людям, без учета их состояния здоровья", - считает Супрун.

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Химическая кастрация должна быть частью комплексного лечения. Использование ее в качестве меры наказания без согласия является грубым нарушением прав человека, настаивает и.о. министра здравоохранения.

"Если этот закон вступит в силу, Украина столкнется с исками в Европейский суд по правам человека. Следовательно, деньги налогоплательщиков будут тратиться на компенсации насильникам. Ведь уже сейчас очевидно, что это будет признано нарушением прав человека", - написала Супрун.

"Надеюсь, что Президент не подпишет этот закон. Потому врачи не будут осуществлять антигуманное "лечение", которое противоречит их профессиональной этике", - подытожила и.о. министра.





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11 июля Верховная Рада приняла закон №6449 команды Радикальной партии Олега Ляшко "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".

Законопроектом предлагается создать открытый реестр педофилов и ввести принудительную химическую кастрацию для них.