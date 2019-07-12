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12.07.19 23:07

На заседании министров ОБСЕ миротворческая миссия на Донбассе не обсуждалась, - генсек организации Гремингер

Вопрос международной миротворческой миссии на востоке Украины не относится к основным темам обсуждения в рамках ОБСЕ, поэтому он практически не обсуждался во время министерского заседания организации в Словакии 9 июля.

гремингер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил в комментарии в Укринформу.

"Честно говоря, этот вопрос практически не обсуждался в Высоких Татрах", - сказал Гремингер.

В то же время, добавил он, на этом факте не следует акцентировать внимание, ведь он просто "демонстрирует то состояние, в котором сейчас находится политический процесс".

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По словам Гремингера, для активизации обсуждения этого вопроса требуется "восстановление динамики на политическом уровне".

"Следует понимать, что как только мы увидим восстановленную динамику на политическом уровне (это касается и трека Волкер - Сурков), как только будет снова эта динамика на этих уровнях, - мы можем увидеть возобновления обсуждения этой миротворческой операции", - заявил генеральный секретарь ОБСЕ.

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