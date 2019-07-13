Подруга Елены Кравец из "95 квартала" Мецгер стала членом наблюдательного совета национализированного Приватбанка, - "Новое время"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Новое время".

Издание отмечает: "Новичок наблюдательного совета ПриватБанка Юлия Мецгер была отмечена на личном фото Елена Кравец в ее Инстаграм, где они вместе были на вечеринке.

У самой Мецгер нет ни одного поста в ее аккаунте соцсети.

Кравец и Мецгер знакомы как минимум четыре года. Фото с Инстаграма датировано 2017 годом, а фото ниже, где они обозначены вместе, было загружено в 2018 году в аккаунт Facebook генерального директора Red Bull Украины Татьяны Лукинюк.



В facebook Татьяны Лукинюк также три совместных фото с Еленой Кравец и Юлией Мецгер, сделанных в 2015-2016 гг. Они вместе с членами семей и другими людьми обозначены на фотографиях на концерте Pianoboy, в кафе и в аэропорту Киев (Жуляны) перед отлетом в Дубай.



Как сообщалсь ранее, 5 июля Кабмин по квоте президента назначил членами наблюдательных советов национализированного ПриватБанка и госбанка Ощадбанк бывших сотрудников Укрэксимбанка Юлию Мецгер и Юрия Храмова.

Мецгер была юристом "Укрэксимбанка", а Юрий Храмов ранее работал в этом банке, был заместителем председателя правления.

Согласно декларации Юлии Мецгер, как кандидата на должность члена наблюдательного совета, ее мужем является Евгений Владимирович Мецгер. Скорее всего, это заместитель председателя правления государственного "Укргазбанка". В его официальной биографии есть упоминание о получении высшего образования в Криворожском техническом университете. Евгений Мецгер и Елена Кравец - ровесники.