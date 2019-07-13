Зеленский ответил на петицию об уменьшении до 100 человек количества нардепов в Раде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Зеленский отметил, что, установленный Конституцией состав Верховной Рады обусловлен не только нагрузкой на государственный бюджет Украины, но и рядом других критериев, в частности, численностью населения, количеством избирателей, избирательной системой, структурой парламента и др.

"Принимая во внимание сказанное и учитывая то, что сокращение количества народных депутатов Украины имеет как положительные, так и отрицательные последствия, решение вопроса об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины требует взвешенного, основательного анализа и научного подхода", - заявил глава государства.

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Зеленский напомнил, что свом указом он образовал Комиссию по вопросам правовой реформы, приоритетным направлением работы которой является подготовка и представление главе государства предложений по внесению изменений в Основной закон Украины.

"Принимая во внимание то, что изменение конституционного состава Верховной Рады Украины связано с необходимостью внесения изменений в статью 76 Конституции Украины, изучение данного вопроса будет осуществляться Комиссией по вопросам правовой реформы", - говорится в ответе президента на петицию.

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