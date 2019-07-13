Украинский заложник в РФ Балух жалуется на сильные боли в суставах и грудной клетке, - адвокат Динзе

Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Посетила Балуха во вторник. Состояние здоровья неудовлетворительное: головная боль, отек нижней левой конечности, сильные боли в суставах и грудной клетке. В допуске врача, которому доверяет Балух, отказали без объяснения причин", – сказала Динзе.

Она также добавила, что в колонии не приняли продукты питания, которые необходимы Балуху для выхода из голодовки без ущерба для здоровья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Политзаключенный Балух прекратил голодовку в российской колонии, - Крымская правозащитная группа

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Смотрите также: Рефлекторно махнул рукой: кадры потасовки, из-за которой на политзаключенного Балуха завели второе уголовное дело. ВИДЕО