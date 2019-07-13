Цены на газ в Украине снижаются третий месяц подряд, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Ограничение происходит с мая. В этом месяце снижение составит около 700 грн. Май, июнь, июль, надеюсь, что и в августе будет снижение. Поставленная задача - снижать цены ", - сказал Гройсман.

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Глава Кабмина также напомнил, что кроме снижения цены на газ, персональной ответственностью руководства НАК "Нафтогаз Украины" является накопление достаточного объема газа для прохождения отопительного сезона и обеспечения транзита по газотранспортной системе.