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13.07.19 02:08

Европарламент на следующей неделе планирует принятие резолюции об украинских заложниках в РФ, - Точицкий

Обновленный Европейский парламент планирует на следующей неделе принять резолюцию в отношении украинских политзаключенных, которые незаконно содержатся в России и Крыму.

европарламент

Об этом сообщил посол Украины в Бельгии, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Новоизбранный Европарламент только начал свою работу, а освобождение незаконно задержанных граждан Украины из российского плена уже является одним из главных приоритетов на повестке дня... На следующей неделе, в четверг (18 июля), в Страсбурге Европейский парламент проведет дебаты и будет голосовать за резолюцию в отношении украинских политических заключенных Кремля. Это четкий сигнал России – политически мотивированные преследования граждан Украины неприемлемы, они должны быть освобождены!" - подчеркнул украинский дипломат.

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