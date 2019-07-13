За сутки на Донбассе один воин ВСУ получил ранения, один наемник РФ уничтожен, террористы совершили 26 обстрелов, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранения и 1 - боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

Боевики применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; два раза возле Новотроицкого - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; пять раз неподалеку Водяного - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия; окраину Павлополя - из миномета калибра 120 мм; в районе населенного пункта Березовый - из миномета калибра 120 мм; вблизи Авдеевки - из крупнокалиберного пулемета; возле Песок - из миномета калибра 82 мм; неподалеку Марьинки – из миномета калибра 82 мм; окраину Новомихайловки - со станкового противотанкового гранатомета", - отметили в штабе ООС.

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Также обстрелам подверглись населенные пункты: Зайцево, Новолуганское, Новоолександровка, Попасная, Золотое-4, Светлодарск.

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: возле Широкино - из стрелкового оружия; вблизи Авдеевки - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки один боевик НВФ были уничтожен и трое получили ранения.