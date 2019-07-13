Зеленский позвонил Кличко с Южмаша: "Они хотели бы участвовать в тендере". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" в Днепре.

Общаясь с работниками предприятия, Глава государства получил жалобу, что городские власти Киева не рассчиталась за трамваи. Владимир Зеленский тут же позвонил мэру столицы Виталию Кличко.

"Они выполнили заказ, а денег люди не получили. Ко мне обращаются как к Президенту, я звоню вам", – сказал он во время разговора.

"Но главный вопрос не в этой задолженности, хотя я прошу вас ее погасить, а в том, что они хотели участвовать в тендере, но его квалификационные условия прописали таким образом, что украинский производитель не может принимать в нем участие. То есть условия прописаны под поставки из-за рубежа. Если можно, разберитесь с вопросом финансов. А о том, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, мы с вами пообщаемся отдельно", – подчеркнул Президент.

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