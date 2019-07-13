Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.07.19 09:35

Зеленский позвонил Кличко с Южмаша: "Они хотели бы участвовать в тендере". ВИДЕО

Проводя закупки, представители власти должны отдавать предпочтение отечественному производителю.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" в Днепре.

Общаясь с работниками предприятия, Глава государства получил жалобу, что городские власти Киева не рассчиталась за трамваи. Владимир Зеленский тут же позвонил мэру столицы Виталию Кличко.

"Они выполнили заказ, а денег люди не получили. Ко мне обращаются как к Президенту, я звоню вам", – сказал он во время разговора.

"Но главный вопрос не в этой задолженности, хотя я прошу вас ее погасить, а в том, что они хотели участвовать в тендере, но его квалификационные условия прописали таким образом, что украинский производитель не может принимать в нем участие. То есть условия прописаны под поставки из-за рубежа. Если можно, разберитесь с вопросом финансов. А о том, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, мы с вами пообщаемся отдельно", – подчеркнул Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко готов объявить досрочные выборы мэра Киева

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100