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13.07.19 09:57

Зеленский в субботу посетит с рабочей поездкой Одесскую и Херсонскую области

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 июля, с рабочей поездкой посетит Одесскую и Херсонскую области, проведет совещание по вопросам развития морских портов и представит нового главу Херсонской ОГА.

Зеленский в субботу посетит с рабочей поездкой Одесскую и Херсонскую области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прессслужба главы государства.

"13 июля в Одесской области Президент посетит Одесский морской порт и ознакомится с проектом развития его контейнерного и зернового терминалов", - говорится в сообщении.

Глава государства также проведет совещание по вопросам развития морских портов Украины и заслушает информацию о состоянии расследования дел в отношении нападений на активистов и журналистов в Одессе.

После этого Зеленский планирует посетить Херсонскую область, где осмотрит инфраструктуру и условия пересечения на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар", а также проведет совещание по вопросам реализации проектов обустройства пунктов "Чонгар" и "Каланчак".

Планируется, что Президент также представит новоназначенных главу Херсонской областной государственной администрации и постоянного представителя главы государства в АР Крым.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в пятницу находился с рабочей поездкой в Днипре и Кривом Роге.

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