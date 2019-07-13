Путин привлек Медведчука в Минский процесс через Меркель, - Безсмертный

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление в эфире Радио НВ сделал новоназначенный представителем Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Безсмертный.

"Вспомните, как Медведчук появляется в Минском процессе. Вот сейчас рассказывают "Порошенко такой сякой" — да не Порошенко его назвал. Его фамилию первой назвала канцлер Ангела Меркель. <...> Она назвала во время открытой встречи, что этот человек мог бы быть [в ТКГ] - где он взялся, его фамилию канцлер Меркель знала? Она услышала эту фамилию от Путина", — сказал он.

Напомним, Медведчук был членом Трехсторонней контактной группы в Минске, однако в декабре 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко сообщил, что тот с апреля-мая 2018 года не принимает участие в заседаниях ТКГ, а также заявил, что Медведчук фактически является представителем президента РФ Владимира Путина на переговорах Трехсторонней контактной группы.

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