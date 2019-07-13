Восстановление "Нормандского формата": состоялась первая встреча советников, радикально сблизить позиции не удалось

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, после встречи немецкая сторона отметила, что переговоры базировались на последних положительных сдвигах на Востоке Украины. На встрече прорабатывали дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений, прежде всего прекращению огня.

Украина на этой встрече должен был представлять заместитель руководителя офиса президента Украины Вадим Пристайко.

В то же время, как сообщает "Интерфакс", экспертам "Нормандского формата" на встрече в Париже не удалось радикально сблизить позиции, однако стороны продемонстрировали готовность к компромиссам.

"Новый состав украинской делегации продемонстрировал заинтересованность в диалоге. Настрой был более конструктивным, чем у предшественников. Тем не менее радикально сблизить позиции участникам встречи не удалось", - сказал источник агентства.

Стороны обменялись предложениями и договорились продолжить диалог.

"Принято решение более детально изучить предложения каждой из сторон и вернуться к обсуждению позднее. Диалог в этом формате будет продолжен", - сказал источник.

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Напомним, договоренности о встрече внешнеполитических советников лидеров "нормандской" четверки были достигнуты в июне во время визитов Владимира Зеленского в Париж и Берлин.

Несколько дней назад Владимир Зеленский и Владимир Путин провели первый телефонный разговор. Во время него они обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе, обмен пленными и возможность переговоров в "нормандском формате".

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