Освобожденный политзаключенный Литвинов рассказал о пребывании в колониях РФ: "И пытали, и издевались, и унижали". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он заявил 13 июля после освобождения из Диканевской исправительной колонии в Харькове.

"Проводили пытки следователи, прокуроры и высшие люди, которые находятся в Москве у Путина. ... Хочу сказать, что Путин - это нехороший человек. И пытали, и издевались, и унижали и все, что можно было", - заявил Литвинов.

"Я ничего хорошего там так и не увидел, все было больно и жестоко", - добавил он о своем заключении в РФ.

Литвинов поблагодарил Зеленского за помилование, а общественность и СМИ - за поддержку.

Українського політв’язня Літвінова випустили з колонії в Харкові — його помилував Зеленський. У Росії українця за сфабрикованим звинуваченням засудили до 8,5 років ув'язнення. Після 5 років, проведених в російських колоніях, його відправили відбувати покарання в Україну pic.twitter.com/F6UlURmcUm — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 13 июля 2019 г.

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