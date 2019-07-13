Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова: "Вы считаете, что я идиот?". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, об этом Глава государства заявил 13 июля, во время совещания по вопросам развития морских портов Украины, которое происходит в Одессе под его председательством.

"Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не с фейсбука, а из реальных документов", - подчеркнул Зеленский.

Свое требование Глава государства объяснил тем, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех областях - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал Президент во время совещания в Ужгороде 6 июля. А сообщение в.о. председателя ГФС в соцсети об освобождении их от исполнения обязанностей оказалось ложным.

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"Я попросил предоставить мне реальные документы. Они не совпадали с вашим постом в фейсбуке. То есть вы отправили людей в отпуск", - сказал Зеленский.

И.о. председателя Государственной фискальной службы сообщил, что после совещания в Закарпатье он освободил от исполнения обязанностей двух должностных лиц, а еще двое отправлены в отпуск по состоянию здоровья близких родственников.

"Вы считаете, что я идиот? Ладно я, - вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Фейсбука, а из реальных документов", - сказал Зеленский, обращаясь к Власову.

"Я сегодня напишу заявление и отправлю в Кабмин", - ответил и.о. главы ГФС.





Отметим, что Власов работает в должности и. о. главы ГФС с сентября 2018 года. До этого был руководителем Одесской таможни, а еще раньше - начальником Главного межрегионального управления оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции ГФС.