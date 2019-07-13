Зеленский отложил назначение Андрейчикова главой Одесской ОГА - будет проведен конкурс

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на одесское издание "Думская", об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Одессе.

Зеленский заявил, что знает лично господина Андрейчикова, но "есть много людей, которые манипулируют в средствах массовой информации".

"Поэтому будет конкурс. Мы не хотим вас, одесситы, подвести", — заявил Зеленский.

Напомним, 11 июля у здания Офиса президента в Киеве прошел митинг против назначения бизнесмена Андрея Андрейчикова на должность председателя Одесской облгосадминистрации. Активисты предоставили доказательства дружбы Андрейчикова с пророссийскими деятелями.

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