СБУ расследует обстрел из гранатомета здания канала "112" как теракт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по факту обстрела было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт). Досудебным расследованием будут заниматься следователи СБУ.

"В настоящее время совместно с полицией и другими правоохранительными органами и Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня около 4:00 неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала "112 Украина". На место происшествия приехали правоохранители, которые нашли недалеко от здания тубус. В результате взрыва пострадавших нет. В полиции открыли уголовное дело по статье "Террористический акт".

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