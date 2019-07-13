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13.07.19 14:25

СБУ расследует обстрел из гранатомета здания канала "112" как теракт

Служба безопасности Украины отреагировала на ночной обстрел здания телеканала "112 Украина" из гранатомета.

112

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по факту обстрела было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт). Досудебным расследованием будут заниматься следователи СБУ.

"В настоящее время совместно с полицией и другими правоохранительными органами и Службой безопасности проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня около 4:00 неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала "112 Украина". На место происшествия приехали правоохранители, которые нашли недалеко от здания тубус. В результате взрыва пострадавших нет. В полиции открыли уголовное дело по статье "Террористический акт".

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