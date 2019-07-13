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13.07.19 14:25

При посадке в аэропорту "Киев" (Жуляны) самолет "Белавиа" выкатился за пределы ВПП, аэропорт временно закрыт. ФОТОрепортаж

При посадке в аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны) в ночь на субботу (в 23:40 по киевскому времени) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы самолет авиакомпании Белавиа Boeing 737-3Q8.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС.

При посадке в аэропорту Киев (Жуляны) самолет Белавиа выкатился за пределы ВПП, аэропорт временно закрыт 01

Борт выкатился за ВПП примерно на 100 метров, при этом была повреждена светосигнальная система аэропорта. Пассажиры и экипаж не пострадали и смогли покинуть самолет с помощью трапа. Сам самолет получил незначительные повреждения.

При посадке в аэропорту Киев (Жуляны) самолет Белавиа выкатился за пределы ВПП, аэропорт временно закрыт 02

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При посадке в аэропорту Киев (Жуляны) самолет Белавиа выкатился за пределы ВПП, аэропорт временно закрыт 03

В данный момент аэропорт закрыт и не будет принимать и отправлять рейсы минимум до 15:00. Часть рейсов отменена, часть перенесена на более позднее время.

При посадке в аэропорту Киев (Жуляны) самолет Белавиа выкатился за пределы ВПП, аэропорт временно закрыт 04
При посадке в аэропорту Киев (Жуляны) самолет Белавиа выкатился за пределы ВПП, аэропорт временно закрыт 05

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Инциденты с выкатом за пределы ВПП самолетов авиакомпании "Белавиа" в Украине за последние годы происходят уже не впервые: в декабре 2017 и 2018 годов это случилось в аэропорту Борисполь.

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