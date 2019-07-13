18 июля Европарламент будет голосовать за резолюцию по узникам путинского режима, - Порошенко обратился к Сенцову

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, Порошенко пообещал, что приложит максимум усилий для освобождения всех пленников режима Путина.

"Дорогой Олег! Поздравляю тебя с днем ​​рождения. Спасибо за мужество и силу воли! Ты должен знать, что мы продолжаем борьбу за твою волю и освобождение", - пишет Порошенко.

Он отметил, что 17 июля в Страсбурге встречается с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами, чтобы обсудить вопрос освобождения всех пленников Кремля из плена. А 18 июля Европарламент будет голосовать за резолюцию в отношении украинских политзаключенных путинского режима.

"Знай, что весь свободный мир поддерживает тебя. Мы победим!", - написал Порошенко.

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