В результате взрыва на Ривненщине погибли двое детей, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня, 13 июля, около 12:00 в полицию поступило сообщение от работников скорой помощи, что в селе Смыга они констатировали смерть мальчика и девочки в результате взрыва.
Полицейские предварительно установили, что взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства 59-летнего жителя Смыги. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, проживавшие в доме напротив, пришли к дедушке. Последнего на тот момент дома не было.
Известно, что мужчина любил собирать различный металлолом. Также он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами.
На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа Дубенского отдела полиции и области, а также работники взрывотехнического отдела ГУ НП. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.