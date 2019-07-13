В результате взрыва на Ривненщине погибли двое детей, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня, 13 июля, около 12:00 в полицию поступило сообщение от работников скорой помощи, что в селе Смыга они констатировали смерть мальчика и девочки в результате взрыва.

Полицейские предварительно установили, что взрыв произошел в подсобном помещении хозяйства 59-летнего жителя Смыги. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, проживавшие в доме напротив, пришли к дедушке. Последнего на тот момент дома не было.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На детской площадке под Днепром взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П, которую дети нашли на свалке, - полиция. ВИДЕО

Известно, что мужчина любил собирать различный металлолом. Также он привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами или боеприпасами.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа Дубенского отдела полиции и области, а также работники взрывотехнического отдела ГУ НП. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Читайте: На Днепропетровщине в результате взрыва неустановленного предмета пострадали 6 детей, - Нацполиция