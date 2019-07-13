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13.07.19 15:03

Зеленский обратился к Труханову по поводу выделения земли под бесплатный въезд на территорию одесского порта для бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой срочно решить вопрос предоставления земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта представителей бизнеса для оформления грузов.

Зеленский обратился к Труханову по поводу выделения земли под бесплатный въезд на территорию одесского порта для бизнеса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства. 

"Надо найти возможность решить проблему предоставления земельного участка Одесскому морскому порту для обустройства въезда на территорию порта для бизнеса, которым можно было бы пользоваться бесплатно", - отметил Зеленский, который 13 июля совершает рабочую поездку в Одесскую и Херсонскую области.

В настоящее время существует только один большой путь доступа в порт, принадлежащий частной структуре. Президент считает такую ​​ситуацию недопустимой и подчеркивает, что это создает монополию, которая вредит большому количеству предпринимателей.

Мэр города Труханов пообещал, что со своей стороны приложит усилия для решения вопроса, будет держать его на контроле и проинформирует президента о ситуации.

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