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13.07.19 15:35

В течение недели спасатели из состава ОС обезвредили 247 взрывоопасных предметов. ФОТО

В течение недели подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам, восстановлению жилых домов, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов, а также обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах КПВВ на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В течение недели спасатели из состава ОС обезвредили 247 взрывоопасных предметов 01

Пиротехнические подразделения ГСЧС из состава объединенных сил в течение недели 74 раза привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 82 га территории, изъято и уничтожено 247 взрывоопасных предметов.

Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 3 814 раз, обследовано 5 360 га территории и 16,29 га акватории, изъято и уничтожено 21 369 взрывоопасных предметов.

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В течение недели спасатели из состава ОС обезвредили 247 взрывоопасных предметов 02

Личным составом ГСЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Лебединское и Бердянское, за неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения Операции восстановлено 390 жилых домов.

В течение недели спасатели из состава ОС обезвредили 247 взрывоопасных предметов 03

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Спасатели в пунктах помощи населению, расположенных на территории КПВВ, оказали медицинскую и психологическую помощь 817 лицам.

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