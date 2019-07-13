В течение недели спасатели из состава ОС обезвредили 247 взрывоопасных предметов. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Пиротехнические подразделения ГСЧС из состава объединенных сил в течение недели 74 раза привлекались для проведения работ по обследованию и разминированию территорий, обследовано 82 га территории, изъято и уничтожено 247 взрывоопасных предметов.

Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 3 814 раз, обследовано 5 360 га территории и 16,29 га акватории, изъято и уничтожено 21 369 взрывоопасных предметов.

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Личным составом ГСЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Лебединское и Бердянское, за неделю восстановлено 8 домов, всего с начала проведения Операции восстановлено 390 жилых домов.

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Спасатели в пунктах помощи населению, расположенных на территории КПВВ, оказали медицинскую и психологическую помощь 817 лицам.