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13.07.19 18:36

ГПСУ будет пропускать международных наблюдателей только по спискам, предоставленным ЦИК, - начальник отдела по работе со СМИ Демченко

Государственная пограничная служба Украины во время выборов в Верховную Раду и избирательной кампании будет действовать в отношении международных наблюдателей так же, как и во время выборов президента.

госпогранслужба,гпсу

Об этом в комментарии УНН сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Государственная пограничная служба Украины будет действовать (во время выборов в ВР. - Ред.) так же, как и во время выборов президента Украины, и пропускать международных наблюдателей по спискам, предоставленным исключительно ЦИК", - сказал Демченко.

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На вопрос о том, получила ли уже ГПСУ списки ЦИК с наблюдателями, собеседник отметил, что в службу поступают предварительные списки граждан, они дополняются.

"Есть уже и списки, переданные, тех, кто непосредственно зарегистрированы. Насколько мне известно, именно в зарегистрированных списках, которые есть у Государственной пограничной службы, граждан России нет", - отметил он.

Напомним, 12 июля ЦИК отказал в регистрации 17 официальных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ за-за их российского гражданства.

По состоянию на 12 июля ЦИК зарегистрировал 1413 иностранных наблюдателей на внеочередные парламентские выборы.

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