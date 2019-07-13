С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, ранены двое бойцов ВСУ, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Широкино (из стрелкового оружия), Опытного (из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета), Новотроицкого (из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета), дважды - по окраине Водяного (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Днепре простились с бойцом 74-го отдельного разведбата Колодяжным (позывной Кол), умершим от ран в госпитале. ФОТОрепортаж

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: дважды - вблизи Зайцево (из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов соответственно).

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июля наемники российско-террористических войск 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Один воин ВСУ получил ранения, один наемник РФ уничтожен.

Также смотрите: В течение недели спасатели из состава ОС обезвредили 247 взрывоопасных предметов. ФОТО