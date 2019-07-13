Завтра на Львовщине состоится прощание с бойцом 24-й ОМБр Владимиром Салитрой, погибшим от пули снайпера в зоне ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Жовкивской райгосадминистрации.

"В 7.00 кортеж с телом погибшего Героя прибудет в село Малехив. Маршрут кортежа будет пролегать такими селами с. В. Грибовичи, с.Гряда, с. В. Дорошев, пгт Куликов, с. Смереков, с. Сопошин., г. Жовква , с. Воля-Высоцкая, с. Добросин, с. Липник., г. Рава-Русская, с. Синьковичи, с. Вязовая, с. Волица", - говорится в сообщении.

Завтра вечером тело Владимира Салитра привезут в родное село, где состоится парастас. Похоронят военнослужащего в понедельник, 15 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 24-й ОМБр Владимир Салитра погиб на Донбассе от пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ. ФОТО

Владимир Салитра родился 24.07.1989 года. Рано потерял родителей. С 2016 года находился в рядах ВСУ. Воин погиб 11 июля поздно вечером возле населенного пункта Тарамчук Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения нанесенного снайпером наемников РФ.

У него остались брат и сестра.

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