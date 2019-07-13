США призывают РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных, - посольство

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня наши мысли вместе с Олегом Сенцовым, который проводит свой день рождения заключенным в России. Мы приветствуем мужество и решимость Сенцова и присоединяемся к народу Украины, призывая Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - говорится в сообщении.

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Напомним, 13 июля украинском кинорежиссеру Олегу Сенцову исполнилось 43 года. Это уже шестой день рождения, который он встречает в российском заключении. Мероприятия по случаю дня рождения Олега Сенцова этой неделе проходят в разных городах мира.

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