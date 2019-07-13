Житель Харькова пытался вывезти в Россию канабиса на 2 млн грн, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что житель Харькова пытался незаконно переправить через российско-украинскую границу 8 килограммов каннабиса. Наркотики он спрятал под обшивкой трех дверей собственного автомобиля.
По предварительной оценке экспертов стоимость "товара" на "черном рынке" составляет почти 2 миллиона гривен. Правоохранители задержали злоумышленника при попытке пересечения границы на международном пункте пропуска "Гоптовка".
Открытого уголовное производства по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.