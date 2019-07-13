Партии уже потратили на предвыборную кампанию более 500 миллионов гривен, - ЧЕСНО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт движения ЧЕСНО.

Общественники отмечают, что узнать о том, кто же профинансировал избирательную кампанию, в большинстве случаев невозможно еще как минимум месяц, так как "партии собирали средства на текущие счета и уже потом переспрямовувалы эти деньги на счета избирательных фондов".

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"Это означает, что реальное происхождение средств на избирательную кампанию мы узнаем частично в августе (когда партии подадут в НАПК отчеты за второй квартал 2019 года) и в ноябре (когда партии подадут отчеты за третий квартал, которые будут включать взносы за июль)", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 10 июля политические партии собрали на избирательную кампанию более 568 млн гривен, а потратили – 506 млн. Сумма впоследствии вырастет, ведь отчеты нескольких партий еще не обнародованы.

Больше всего средств на счет избирательного фонда собрала "Радикальная партия Олега Ляшко" – 98,2 млн грн. "Слуга народа" собрала 97,5 млн, "Голос" - 78 млн, "Украинская стратегия Гройсмана" - 72,2 млн, "Оппозиционный блок" - 69 млн, "Европейская Солидарность" - 47,3 млн, "Батькивщина" - 35,4 млн.

По объемам расходов "Слуга народа" опередила "Радикальную партию", потратив 96,9 млн грн. "Радикальная партия Олега Ляшко" при этом - 73 млн, "Голос" - 71,6 млн, "Украинская стратегия Гройсмана" - 61,2 млн, "Оппозиционный блок" - 55 млн, "Европейская Солидарность" - 47,2 млн, "Батькивщина" - 35 млн.

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ЧЕСНО также отмечает, что промежуточный финансовый отчет подала также "Оппозиционная платформа - За жизнь", однако открыть их отчет по техническим причинам пока невозможно.

"Традиционно партии больше всего тратят на рекламу в СМИ, прежде всего на телевидение. На это потратили 411,5 млн гривен, или 81% от общего объема расходов партий", - говорится в сообщении.

Конечный срок подачи финансовых отчетов - понедельник, 15 июля. Эти отчеты должны содержать данные о доходах и расходах со счетов избирательных фондов с момента их открытия и до 10 июля включительно. Полные финансовые отчеты за весь период избирательной кампании партии должны подать в срок до 10 дней после выборов.