Расширение люстрации: "Слуга народа" готова к отстранению от власти Данилюка, Абромавичуса и Пристайко

Об этом сообщил руководитель предвыборного штаба политической силы Александр Корниенко в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Ну, здесь лес рубят - летят щепки. Если мы примем общий принцип, то я думаю, что наши участники команды поймут, что это командная история. Надо будет этому общему принципу подчиниться", - сказал Корниенко.

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Он отрицает, что это будет "не по-человечески" в отношении членов команды президента.

"Закон надо сначала написать. Я уверен, что в офисе президента этим уже занимаются. Далее нам предстоит его прочитать, понять. Будут, возможно, правки какие-то. Понятно, что мы будем его как можно быстрее принимать и писать такие переходные положения, чтобы он как можно быстрее работал", - заявил Корниенко.

Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду свои предложения по дополнениям к закону о люстрации.

Он предлагает запретить занимать государственные должности людям, которые работали на руководящих должностях в государственных органах с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019-го.

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В частности, речь идет о президенте Украины, народных депутатах, председателе Верховной Рады и его заместителях, работниках Кабмина и других органов исполнительной власти, руководителях Национального банка, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, председателя СБУ и других должностных лицах.