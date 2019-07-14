Все свое свободное время тратит на работу над новыми сценариями и книгами, - российский режиссер Куров о Сенцове

Об этом в комментарии Громадському радіо рассказал российский режиссер Аскольд Куров, который 12 июля посетил Сенцова, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказал Куров, их с Сенцовым встреча длилась около четырех часов, говорили они преимущественно о кино.

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"О своем быте он говорить не любит, потому что говорит, что каждый следующий день похож на предыдущий. Однако он научился работать и писать в таких условиях, несмотря ни на что. Все свое свободное время он тратит именно на работу над своими новыми сценариями и книгами", - рассказал Куров.

О чем именно будут новые произведения Сенцова, Куров не уточнил. По словам российского режиссера, новости украинец получает преимущественно из переписок. "Ему очень много пишут и он пытается всем отвечать", - добавил Куров.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили якобы в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

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14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.