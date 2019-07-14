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14.07.19 01:23

Свидетель в деле нацгвардейца Маркива нардеп Маткивский, расследование против которого инициировал суд Италии, вернулся в Украину, - посол Перелыгин

Народный депутат Богдан Маткивский, против которого итальянский суд просил прокуратуру открыть уголовное дело, вернулся в Украину.

богдан,маткивский

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, передает Цензор.НЕТ.

"Господин Богдан вчера с целью поддержки Виталия присутствовал на суде, никоим образом не продемонстрировал волнение или какое-либо беспокойство из-за такого нелепого решения, и сегодня уже вернулся в родную Украину. Единственное, что нам пришлось перебрать много вариантов, где "переходить границу", - отметил Перелыгин.

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В конце концов, по его словам, в сопровождении консулов Маткивский прошел все формальности в аэропорту Бергамо и вылетел в Киев.

Свидетель в деле нацгвардейца Маркива нардеп Маткивский, расследование против которого инициировал суд Италии, вернулся в Украину, - посол Перелыгин 01

Напомним, 12 июля суд в итальянском городе Павия признал виновным и приговорил к 24 годам заключения бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году.

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Приговор был объявлен без мотивационной части. Она будет представлена ​​позже. После ее обнародования украинская сторона планирует подавать апелляционное обжалование.

Также суд решил направить запрос на открытие уголовного производства в отношении бывшего сослуживца военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива - народного депутата Украины Богдана Маткивского. Он присутствовал на оглашении приговора Маркиву и сейчас находится в Италии.

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