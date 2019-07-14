Зеленский поручил СБУ проверить жалобы предпринимателей на "схемы" растаможивания товаров в портах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"При растаможке партий импортных товаров в морских портах, в том числе автомобилей, до сих пор существуют около двух десятков преступных схем, к которым причастны сотрудники правоохранительных органов. В моем распоряжении также немало фактов, которые свидетельствуют - они организовали блокирование таможенного оформления автомобилей частными лицами без дачи взятки. Если дать взятку, такое оформление длится всего один день и платишь меньший размер налога. Все задокументировано на 150 листах, прилагается также ряд уголовных производств, начатых Одесской облпрокуратурой", - отметил в выступлении на совещании в Одесском порту руководитель Ассоциации экспедиторов Украины Виктор Берестенко.

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Выслушав его, глава государства предложил передать пакет документов исполняющему обязанности председателя Службы безопасности Украины Ивану Баканову и поручил СБУ проверить жалобы предпринимателей и руководителя Ассоциации экспедиторов, которые представляет интересы более 150 юридических лиц - участников внешнеэкономической деятельности.

Зеленский также предложил прокурору Одесской области Олегу Жученко объяснить, на каких основаниях блокируется растаможивание товаров в портах, а порой и изымаются правоохранителями контейнеры с импортными товарами, "пока не будет установлена законность их поставок".

В свою очередь Жученко пояснил, что факты изъятия товаров действительно есть, "но протоколы осмотров и изъятий товаров из портовых причалов, к чему иногда привлекают работников прокуратуры, сопровождаются соответствующими определениями судов, в прокуратуре есть соответствующие пакеты документов относительно законности действий работников прокуратуры".

Глава государства предложил проверить факты, всплывшие в ходе совещания по развитию морских портов и ликвидировать преступные "схемы" растаможки товаров. В течение недели прокурору Жученко предложено предоставить такие документы, в том числе об уплате юридическими лицами таможенных платежей на миллионы гривен.

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