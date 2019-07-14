Спасатели проверяют безопасность избирательных участков по всей Украине

Главная цель - установление реальной готовности таких объектов к процессу волеизъявления граждан во время внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, которые состоятся 21 июля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГСЧС.

Уточняется, что проверяется состояние содержания эвакуационных выходов и путей, состояние противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, наличие соответствующей документации (планы пожаротушения, сведения о проведении инструктажей с лицами, задействованными в избирательном процессе и т.д.).

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По результатам проверок руководителям объектов даются рекомендации по устранению выявленных противопожарных недостатков и определяются контрольные сроки.