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14.07.19 08:41

В партии "Слуга народа" намерены провести заседание новой Рады уже в августе

В партии "Слуга народа" планируют провести первое заседание новоизбранного состава Верховной Рады уже в августе.

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Об этом сообщил руководитель предвыборного штаба политической силы Александр Корниенко в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. Пятнадцатого (августа - ИФ) - это так, может, еще рано ... Кстати, хорошая идея, привязать это ко Дню Независимости", - сказал Корниенко.

Согласно Конституции, на свое первое заседание Рада должна собраться к 9 сентября 2019 включительно, то есть "не позднее, чем на тридцатый день после официального объявления результатов выборов".

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