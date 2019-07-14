После увольнения Власов снова возглавит Одесскую таможню. Вскрыта системная проблема кадровой политики Кабмина, - Бутусов

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Журналист напомнил, что в Одессе президент Зеленский потребовал, чтобы и.о. начальника ГФС Александр Власов уволился из-за неисполнения поручения президента уволить начальников областных таможен Закарпатской, Львовской, Волынской и Черновицкой областей.

"Власов рапортует, что всех уволил - и он действительно подписал документы об увольнении, но на самом деле, все указанные чиновники продолжают службу на высоких постах в ГФС. Более того, нет сомнений, что Власов также уволится со своего поста и... тоже продолжит службу на высоком посту в ГФС", - пишет Бутусов.

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Далее он поясняет, как же это происходит.

"На самом деле, в правительстве Владимира Гройсмана и в руководстве таможни ГФС давно сложилась система коллективной безответственности в виде назначения на ключевые посты "исполняющих обязанности". Никому не известными "и.о." легко манипулировать, а кадровая работа правительство не беспокоит.

Так и в случае с увольнениями в ГФС. Дело в том, что руководители таможни как правило "исполняют обязанности". И увольнение их с должности "и.о." приводит не к увольнению с госслужбы, а к переводу на штатную должность", - пишет журналист.

Он подчеркивает, что Власов сейчас, покинув руководство ГФС, вернется на должность начальника Одесской таможни - главного таможенного хаба страны, где проходят основные финансовые потоки экспорта и импорта.

"И руководители здесь такие же и.о. (благодаря Власову). И.о. заместителя начальника Одесской таможни - начальник управления противодействия таможенным правонарушениям Анатолий Меркотун, на самом деле занимает штатную должность - начальник таможенного поста "Черноморский". И.о. начальника таможенного поста "Одесса - центральный" Каширин - на самом деле заместитель начальника поста. И.о. начальника таможенного поста "Черноморский" Босый - на самом деле заместитель начальника поста", - пишет Бутусов.

По его словам, попытка Зеленского ликвидировать коррупционные схемы в ГФС путем принуждения к увольнению Власова и запятнавших себя руководителей таможен, "вскрыла системную проблему кадровой политики таможни (да и Кабмина вообще), где руководители ключевых направлений стали исполняющими обязанности".

"И не государственные обязанности, и обязанности личных "решал" своих боссов", - отмечает журналист.

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