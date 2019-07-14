Мужчину, который шантажировал нардепа Грановского фейковой перепиской, приговорили к 5 годам условно

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 19 июня.

Подсудимый - Александр Бондарь, уроженец Харькова, образование среднее, не работает. В 2019 году по предварительному сговору с неустановленными лицами этот человек требовал полмиллиона долларов у Грановского за нераспространение в СМИ сведений, которые он желает сохранить в тайне и которые были незаконно получены путем взлома электронной почты и затем сфальсифицированы.

В частности, якобы была создана поддельная переписка Грановского с окружением по торговому центру "Скай Молл" и Одесскому припортовому заводу. В мае обвиняемый направил нардепу на Whatsapp копии как реальных его писем, так и поддельных. 14 мая в гостинице "Русь" злоумышленник выдвинул Грановскому требование передать 500 тыс. долларов за неразглашение переписки.

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В суде обвиняемый признал вину полностью. В 2015 он познакомился с мужчиной по имени "Михаил" и тот рассказал, что они с товарищами осуществляют вмешательство в электронные почтовые ящики граждан, получают с них различную информацию, а потом шантажируют владельцев этих ящиков и требуют деньги. Ему предложил присоединиться к ним и он начал с ним постоянно поддерживать связь. От нового знакомого он узнавал, как можно незаконно заходить на различные электронные ящики и получать с них данные, а также какое программное обеспечение для этого нужно. По просьбе Михаила он покупал для таких целей электронные приборы и оборудование. Также он услышал, что Михаил с товарищами длительное время следят за электронной перепиской Грановского, который пользуется мобильным приложением WhatsApp. По указанию Михаила он начал в WhatsApp общаться с Грановским и сообщать, что у них есть копии его переписки с другими лицами, которые могут обнародовать, если нардеп не даст денег. Для этого Михаил предоставлял Бондарю копии электронных писем. На встрече в гостинице "Русь" он потребовал предоставить деньги ему как представителю. Сумма 500 тыс. долларов была обусловлена ​​тем, что по словам Михаила, им помогало 5-6 человек.

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15 мая на АЗС в г. Бровары мужчина получил от Грановского сумку с деньгами и был задержан. Суд взял его под стражу с альтернативой залога в 154 тыс. грн.

Обвиняемый просил не наказывать его строго, раскаивался и убеждал, что больше не допустит подобного. Поскольку он вину признавал и обстоятельства преступления не оспаривались, то суд не стал исследовать доказательства и рассмотрение дела по существу состоялось в одно заседание. Суд назначил 5 лет лишения свободы, освободив от наказания с испытательным сроком 2 года.