Массовое отравление на Одесчине: в больницах остается 14 детей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 14 июля в лечебных учреждениях находится 15 человек (из них 14 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Как сообщалось, 12 июля 46 детей, отдыхавших в ГП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Медик-2" в пгт Сергеевка, госпитализированы с отравлением.

Отравление произошло в ночь на 12 июля. Всего в лагере находилось 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет.

С целью установления причин и условий возникновения заболеваний начато санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки с обследованием лагеря и инспекцией заведения по соблюдению требований в области безопасности пищевых продуктов с отбором проб для проведения лабораторных исследований.

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