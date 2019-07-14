Руководитель ГФС Власов написал заявление об увольнении после призыва Зеленского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Власов сообщил на странице в Facebook.
"Уважаемый господин Президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как Верховного Главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы.
В понедельник направлю это заявление в Кабинет Министров Украины.
Честь имею полковник Александр Власов", - написал он.
Напомним, 13 июля Зеленский призвал Власова написать заявление об увольнении. Причиной этого стало невыполнение главой ГФС просьбы президента об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины. Власов ответил, что "сегодня же напишет заявление" и отправит ее в Кабмин.
6 июля во время поездки в Львовской и Закарпатской областей Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по главам четырех таможен Западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.
9 июля Власов написал в Facebook, что уволил этих руководителей.