Наемники РФ из 82-мм минометов обстреляли позиции ВСУ у Крымского и Новолуганского, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
На Луганском направлении противник с началом суток со стороны оккупированного населенного пункта Смелое в течение получаса обстреливал оборудованые вблизи Крымского опорные пункты подразделений Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, с половины первого ночи враг почти 20 минут вел огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям у Зайцево.
Миномет 82-го калибра и автоматические гранатометы оккупанты после 11:00 использовали во время обстрела военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Новолуганского.
На Донецком направлении ночью и утром было неспокойно неподалеку Широкино, где российско-оккупационные войска со стороны Саханки дважды применяли стрелковое оружие.
По имеющейся информации, с начала текущих суток в результате обстрелов потерь в рядах Объединенных сил нет. Потери врага в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются.