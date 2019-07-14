Наемники РФ из 82-мм минометов обстреляли позиции ВСУ у Крымского и Новолуганского, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На Луганском направлении противник с началом суток со стороны оккупированного населенного пункта Смелое в течение получаса обстреливал оборудованые вблизи Крымского опорные пункты подразделений Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, с половины первого ночи враг почти 20 минут вел огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям у Зайцево.

Миномет 82-го калибра и автоматические гранатометы оккупанты после 11:00 использовали во время обстрела военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Новолуганского.

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На Донецком направлении ночью и утром было неспокойно неподалеку Широкино, где российско-оккупационные войска со стороны Саханки дважды применяли стрелковое оружие.

По имеющейся информации, с начала текущих суток в результате обстрелов потерь в рядах Объединенных сил нет. Потери врага в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются.

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